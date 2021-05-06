Про це свідчать дані опитування, проведеного в квітні українською неурядовою компанією маркетингових і соціологічних досліджень Research & Branding Group.
З’ясувалося, що серед українців немає єдності у ставленні до можливого запровадження в нашій країні “паспортів вакцинації”.
Зокрема, підтримали таке нововведення трохи більше чверті опитаних (27%). Не підтримали – третина респондентів (34%).
Водночас ще близько третини жителів країни (30%) байдуже ставляться до можливого введення “паспортів вакцинації”, а кожен десятий (9%) не визначився.
У результатах дослідження зазначається, що найвищий рівень підтримки запровадження “паспорта вакцинації” спостерігається серед жителів західного регіону і молоді до 30 років, а найнижчий – серед жителів південного регіону і представників старшої вікової категорії (“60+”). Серед останніх найбільше тих, хто байдуже ставиться до введення “паспорта вакцинації”.
У респондентів також запитали, у якому випадку, на їхню думку, найбільш виправдане застосування “паспорта вакцинації” в Україні.
З’ясувалося, що застосування “паспорта вакцинації” для зарубіжних поїздок вважають виправданим 44% респондентів.
Водночас застосування такого “паспорта” для публічних заходів і поїздок по Україні підтримали відповідно 4% і 3% респондентів.
А 16% опитаних вважають виправданим використання “паспорта вакцинації” у всіх аспектах повсякденного життя. Ще 3% респондентів вважають такий “паспорт” абсолютно не потрібним.
Третина опитаних (30%) не визначилися.
“Найбільше тих, хто вважає виправданим застосування “паспорта вакцинації” перш за все для зарубіжних поїздок, серед жителів обласних центрів, а найменше – серед представників старшого віку “60+” і сільських жителів. Виправданим “паспорт вакцинації” для поїздок по Україні порівняно частіше вважають жителі східного регіону. Прихильників застосування “паспорта вакцинації” у всіх аспектах повсякденного життя найбільше серед “п’ятдесятилітніх” українців. Тих, хто не визначився, найбільше серед представників старшого віку “60+”, – зазначається в результатах дослідження.
Опитування проводилося у період з 23 по 30 квітня 2021 року. Було опитано 1804 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.
- Раніше повідомлялося, що Європейський союз планує запровадити паспорти (сертифікати) вакцинації проти коронавірусу до червня цього року. 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.
- Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісним український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19.
- Сьогодні стало відомо, що в Україні можуть запустити COVID-сертифікати до 1 липня цього року. Такі сертифікати міститимуть дані про вакцинацію, ПЛР-тести або одужання від коронавірусу.