Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный группой “Рейтинг” с 29 августа по 3 сентября 2020 года.

В частности, главе государства не доверяют 51 % опрошенных, доверяют – 44 %.

Сопредседателю фракции “Оппозиционная платформа – За життя” Юрию Бойко доверяют 24 % украинцев, не доверяют – 58 %.

Председателю фракции “Батькивщины” Юлии Тимошенко доверяют 22 %, не доверяют – 74 %.

В то же время, лидеру “Европейской солидарности” Петру Порошенко доверяют 22 % респондентов, не доверяют – 75 %.

По данным опроса, уровень доверия к Зеленскому (44 %) выше, чем за аналогичный период каденции имели президенты Порошенко (25 %) и Виктор Янукович (26 %).

Опрос был проведен методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0 %.