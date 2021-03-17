Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 10 по 12 марта 2021 года.
Социологи задали респондентам вопрос, поддерживают ли они введение локдауна, если заболеваемость будет расти.
В результате 57,4% опрошенных ответили, что согласны на жесткий карантин.
В то же время 39,8% заявили, что не согласны.
При этом украинцы больше всего согласны с закрытием ресторанов (73,2%), кинотеатров (71,8%), спортзалов (63,9%) и школ (59,8%).
Закрытие детсадов на время локдауна поддержали 54,6% опрошенных.
В то же время на закрытие предприятий торговли непродовольственными товарами соглашаются лишь 32,4% опрошенных, а на прекращение функционирования городского общественного транспорта – 17,4%.
Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включены территории, которые временно не контролируются властью Украины, – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2014 интервью.
Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1 % – для показателей, близких к 5%.
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