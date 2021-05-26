Про це повідомили під час брифінгу в Білому домі.

Цей показник дає надію на те, що до 4 липня, Дня Америки, вдасться реалізувати амбітний план президента Джо Байдена – вакцинувати 70% американців (хоча б однією дозою вакцини). На це є ще шість тижнів.

Байден ставив завдання не просто вакцинувати населення до вказаної дати, але й працювати над тим, аби люди більш охоче погоджувались зробити безкоштовне щеплення.

“Тепер, коли до кінця травня ще тиждень, половина всіх дорослих американців повністю вакцинована”, – повідомив старший радник Білого дому щодо COVID-19 Енді Славітт.

Він додав, що в день інавгурації Байдена проти коронавірусу було вакциновано 1% населення.

“У 25 штатах та окрузі Колумбія повністю вакциновано 50% та більше дорослого населення. В 9 штатах – 70% населення отримали хоча б по одній дозі вакцини”, – повідомив чиновник.

Він подякував представникам влади на місяцях, які вигадували різноманітні методи популяризації кампанії з вакцинації. Зокрема, це розіграші цінних подарунків, грошей, безкоштовні поїздки, купони в ресторани й так далі.

Аби отримати щеплення, американцям достатньо зайти на сайт Vaccines.gov чи відправити текстове повідомлення, вказавши свій поштовий індекс, на номер 438829. У відповідь прийде адреса та час, коли можна зробити щеплення. Загалом, в країні працює 20 тисяч пунктів вакцинації. Здебільшого, щеплення можна отримати безпосередньо в день запису.