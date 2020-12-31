Об этом сообщает правозащитная организация “Вясна“.
По данным, которые смогли собрать наблюдатели за судебными процессами, по меньшей мере 112 политзаключенных и тех, кто преследуется по уголовным делам об участии в акциях протеста, остаются под стражей.
Среди них 18 женщин и 94 мужчины. Самый молодой задержанный — 19-летний парень, а самый старший — мужчина 62 лет.
Наибольший возможный срок ареста — 25 суток — по решениям судов получили 12 человек.
- 2020 стал определяющим для Беларуси. 9 августа в стране состоялись очередные выборы президента, по итогам которых ЦИК объявила, что победу якобы получил постоянный белорусский лидер Александр Лукашенко. В тот же день в стране вспыхнули первые акции протеста, участники которых требуют проведения новых выборов и отставки Лукашенко. Эти выборы не были признаны честными и демократическими. Многие страны, в частности, Украина, не признали их результаты.
- Акции протеста граждан Беларуси, как и силовые разгоны протестующих и преследования оппозиционных лидеров и СМИ, продолжаются в стране до сих пор.