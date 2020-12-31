Новый 2021 год в Беларуси более 100 человек проведут за решеткой из-за участия в протестах против результатов выборов, на которых якобы победил бессменный президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщает правозащитная организация “Вясна“.

По данным, которые смогли собрать наблюдатели за судебными процессами, по меньшей мере 112 политзаключенных и тех, кто преследуется по уголовным делам об участии в акциях протеста, остаются под стражей.

Среди них 18 женщин и 94 мужчины. Самый молодой задержанный — 19-летний парень, а самый старший — мужчина 62 лет.

Наибольший возможный срок ареста — 25 суток — по решениям судов получили 12 человек.