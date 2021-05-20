Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.
Так, перше глобальне дослідження такого роду показало, що в 2016 році 745 000 осіб померли від інсульту і серцевих захворювань, викликаних довгим робочим днем.
Зокрема, згідно з дослідженням, робота 55 і більше годин на тиждень була пов’язана з підвищеним на 35 % ризиком інсульту і на 17 % вищим ризиком смерті від серцевих захворювань в порівнянні з робочим тижнем тривалістю від 35 до 40 годин.
При цьому, майже три чверті померлих в результаті тривалої роботи були чоловіками середнього і старшого віку.
Часто смерть наступала набагато пізніше, іноді через десятиліття, ніж була відпрацьована понаднормова робота.
Зазначається, що найбільше постраждали люди, що живуть в Південно-Східній Азії і регіоні Західної частини Тихого океану.
У ВООЗ також заявили, що тенденція може погіршитися через пандемію коронавірусу.
“Робота 55 і більше годин на тиждень – серйозна небезпека для здоров’я. Прийшов час, щоб всі ми, уряди, роботодавці і працівники усвідомили той факт, що тривалий робочий день може привести до передчасної смерті”, – зазначила директор департаменту навколишнього середовища, зміни клімату і здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія Нейра.
У ВООЗ запропонували ряд способів, якими уряди і роботодавці можуть захистити здоров’я працівників, включаючи закони, що встановлюють обмеження на понаднормову роботу, і колективні договори між керівниками і співробітниками, що підвищують гнучкість і прозорість робочого часу.
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