Сегодня, 23 декабря, по всей территории Украины будет дождливая погода, температура до +13 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

23 декабря в западных областях прогнозируются сильные дожди; температура ночью +1-6 °C, днем +3-8 °C.

В Карпатах сильный мокрый снег, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура в течение суток 0-5 °C. На остальной территории небольшой дождь; ночью и утром местами туман; температура ночью +4-9 °C, днем 6-11 °C, в южной части местами 12-14 °C°.

Ветер в стране юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-28 м/с.