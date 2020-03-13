Феномен мультипликационного сериала "My Little Pony", где главными героями являются волшебные единороги, обладающие магическими способностями, не разгадан до сих пор. Психологи утверждают, что создателям сериала удалось наделить персонажей типичными для людей и не всегда положительными чертами характера. Такая неидеальность героев показалась маленьким зрителям симпатичной, что вызывало волну популярности товаров с изображением любимых детьми персонажей.

Розничные продажи бренда составляют более $4,4 млрд ежегодно, начиная с 2015 года. Компания сейчас трансформировалась из ведущего предприятия по производству игрушек в лидера франчайзинга и контента, управляемого развлечениями.

Как персонажи “My Little Pony” стали культовыми?

Единорогов любят не только малыши, так как пони игрушки, а также различные товары с изображением героев сериала покупают подростки и взрослые. Брони – взрослые поклонники сериала, возрастом 14-35 лет, активно присутствуют в социальных сетях, продвигая идеи невероятной искренности сериала. Они организовывают съезды и благотворительные мероприятия, выпускают обзоры, рассказы, фанфики, пони-версии трейлеров к фильмам, музыку, посвященную героям новой субкультуры.

Фанатская продукция ручной работы, которая продается на аукционах:

плюшевые пони игрушки;

керамические статуэтки;

нарисованные, вышитые, сложенные из мозаики картины;

оригами, фигурки из дерева.

Взрослых брони, транслирующих такие ценности, как дружба, искренние отношения, часто сравнивают с движением хиппи, которое зародилось в ответ на рост насилия, агрессии в мире. Популярностью персонажей у разных возрастных аудиторий, пользуются производители.

Волшебные единороги повышают прибыли производителей

Целью компании Hasbro при запуске сериала была популяризация, повышение продаж уже готовой коллекции фигурок. Успех мультфильма оказался ошеломляющим. И вот уже пони игрушки продаются в разных вариациях: в виде набора фигурок и аксессуаров, пальчикового театра, в закрытых упаковках-сюрпризах.

Принты с изображением единорогов украшают майки, зонты и рюкзаки, канцелярские принадлежности. Такой товар гарантированно найдет своего потребителя – об этом знают производители, и тем самым культ персонажей из мультфильма стабильно ими поддерживается. Приобрести пони игрушки и детскую одежду можно на сайте Panama.ua.

Самые популярные товары из категории “My Little Pony”:

детская косметика, заколки, кольца, украшения;

канцелярия (ручки, карандаши, маркеры);

сумки, рюкзаки, зонты;

мебель, велосипеды, одежда с принтами;

фигурки, наборы с аксессуарами;

видеоигры, приложение “Магия Принцесс”.

Лошадки на колесиках, интерактивные единороги, наборы для творчества с наклейками – все это приносит радость ребятам разных возрастов. Не забывают производители и о взрослых поклонниках сериала, выпуская ежедневники, студенческие блокноты, брелоки, компьютерные мышки и чехлы для смартфонов.