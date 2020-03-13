Розничные продажи бренда составляют более $4,4 млрд ежегодно, начиная с 2015 года. Компания сейчас трансформировалась из ведущего предприятия по производству игрушек в лидера франчайзинга и контента, управляемого развлечениями.
Как персонажи “My Little Pony” стали культовыми?
Единорогов любят не только малыши, так как пони игрушки, а также различные товары с изображением героев сериала покупают подростки и взрослые. Брони – взрослые поклонники сериала, возрастом 14-35 лет, активно присутствуют в социальных сетях, продвигая идеи невероятной искренности сериала. Они организовывают съезды и благотворительные мероприятия, выпускают обзоры, рассказы, фанфики, пони-версии трейлеров к фильмам, музыку, посвященную героям новой субкультуры.
Фанатская продукция ручной работы, которая продается на аукционах:
- плюшевые пони игрушки;
- керамические статуэтки;
- нарисованные, вышитые, сложенные из мозаики картины;
- оригами, фигурки из дерева.
Взрослых брони, транслирующих такие ценности, как дружба, искренние отношения, часто сравнивают с движением хиппи, которое зародилось в ответ на рост насилия, агрессии в мире. Популярностью персонажей у разных возрастных аудиторий, пользуются производители.
Волшебные единороги повышают прибыли производителей
Целью компании Hasbro при запуске сериала была популяризация, повышение продаж уже готовой коллекции фигурок. Успех мультфильма оказался ошеломляющим. И вот уже пони игрушки продаются в разных вариациях: в виде набора фигурок и аксессуаров, пальчикового театра, в закрытых упаковках-сюрпризах.
Принты с изображением единорогов украшают майки, зонты и рюкзаки, канцелярские принадлежности. Такой товар гарантированно найдет своего потребителя – об этом знают производители, и тем самым культ персонажей из мультфильма стабильно ими поддерживается. Приобрести пони игрушки и детскую одежду можно на сайте Panama.ua.
Самые популярные товары из категории “My Little Pony”:
- детская косметика, заколки, кольца, украшения;
- канцелярия (ручки, карандаши, маркеры);
- сумки, рюкзаки, зонты;
- мебель, велосипеды, одежда с принтами;
- фигурки, наборы с аксессуарами;
- видеоигры, приложение “Магия Принцесс”.
Лошадки на колесиках, интерактивные единороги, наборы для творчества с наклейками – все это приносит радость ребятам разных возрастов. Не забывают производители и о взрослых поклонниках сериала, выпуская ежедневники, студенческие блокноты, брелоки, компьютерные мышки и чехлы для смартфонов.