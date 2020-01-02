Советский фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова приобрел популярность, поскольку попал в существующий в то время "тренд".

Об этом рассказала в интервью #Буквам основательница нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ильченко.

Так, на указанной картине в советские времена выросло несколько поколений, в том числе жителей Украины. Главным героем фильма является врач-хирург, закоренелый холостяк Евгений Лукашин, который отличается инфантильным характером.

Отвечая на вопрос, не повлияла ли картина на формирование определенного типа людей, в частности инфантильных мужчин, Катерина Ильченко объяснила, что “Ирония судьбы”, наоборот, стала отражением общества того времени.

“Ну, не факт, что у нас такое поколение мужчин выросло, потому что Рязанов снял такой фильм. Вероятно, что Рязанов снял такой фильм, и он стал популярным, потому что к тому времени было уже достаточно много инфантильных людей”, – отметила Ильченко.

Она уточнила, что в рамках советской системы “люди становились вялыми и безинициативными”.

“Просто система была такая, что у нас люди становились вялыми и безинициативными, потому что это иначе делать не имело смысла. Система воспитывала таких людей, и он (Рязанов, – ред.) снял о них фильм, но это не его фильм создал таких людей”, – подчеркнула Ильченко.

Она добавила, что у каждого поколения “есть какие-то свои ключевые контентные штуки и они остаются”.

“А новые поколения потом говорят: “Что вы в этом нашли?” И это можно отследить и по американским фильмам, и по нашим”, – рассказала Ильченко.

СПРАВКА. “Ирония судьбы, или С легким паром!” — советский двухсерийный телевизионный фильм режиссера Эльдара Рязанова. Он был создан в 1975 году и впервые показан в СССР 1 января 1976 года. Главными героями являются московский врач-хирург Евгений Лукашин (Андрей Мягков) и учительница русского языка из Ленинграда Надежда Шевелева (Барбара Брыльска).