Об этом рассказала в интервью #Буквам основательница нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ильченко.
Так, на указанной картине в советские времена выросло несколько поколений, в том числе жителей Украины. Главным героем фильма является врач-хирург, закоренелый холостяк Евгений Лукашин, который отличается инфантильным характером.
Отвечая на вопрос, не повлияла ли картина на формирование определенного типа людей, в частности инфантильных мужчин, Катерина Ильченко объяснила, что “Ирония судьбы”, наоборот, стала отражением общества того времени.
“Ну, не факт, что у нас такое поколение мужчин выросло, потому что Рязанов снял такой фильм. Вероятно, что Рязанов снял такой фильм, и он стал популярным, потому что к тому времени было уже достаточно много инфантильных людей”, – отметила Ильченко.
Она уточнила, что в рамках советской системы “люди становились вялыми и безинициативными”.
“Просто система была такая, что у нас люди становились вялыми и безинициативными, потому что это иначе делать не имело смысла. Система воспитывала таких людей, и он (Рязанов, – ред.) снял о них фильм, но это не его фильм создал таких людей”, – подчеркнула Ильченко.
Она добавила, что у каждого поколения “есть какие-то свои ключевые контентные штуки и они остаются”.
“А новые поколения потом говорят: “Что вы в этом нашли?” И это можно отследить и по американским фильмам, и по нашим”, – рассказала Ильченко.
СПРАВКА. “Ирония судьбы, или С легким паром!” — советский двухсерийный телевизионный фильм режиссера Эльдара Рязанова. Он был создан в 1975 году и впервые показан в СССР 1 января 1976 года. Главными героями являются московский врач-хирург Евгений Лукашин (Андрей Мягков) и учительница русского языка из Ленинграда Надежда Шевелева (Барбара Брыльска).
- В ноябре 2015 года в московской больнице в возрасте 88 лет скончался советский и российский режиссер Эльдар Рязанов.
- В 2015 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился ко всем телеканалам с “черным списком” фильмов и сериалов, запрещенных для показа на территории Украины, в который попала и лента “Ирония судьбы, или С легким паром!”.