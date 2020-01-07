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Предыдущая власть более ответственно относилась к церкви, – Епифаний

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что предыдущая украинская власть более ответственно относилась к церкви.

Вторник, 7 января 2020, 13:09

Об этом он сказал в интервью изданию “Прямой”.

По словам Епифания, 2019 год был определенным испытанием, потому что произошла полная перезагрузка украинской власти.

“Мы начинали свою деятельность при предыдущей власти, при предыдущем Президенте Петре Алексеевиче Порошенко, который сделал очень много для того, чтобы помочь объединительному процессу по получению Томосу. То есть он выполнил обязанность как руководителя государства. Потому что мы находимся с вами в состоянии войны. И поэтому Украинское государство должно заботиться о духовной безопасности. Это не вмешательство украинского государства в дела церковные, а это содействие тому, чтобы украинская церковь была сильной, потому что от этого зависит и наше будущее, общая совместная победа над агрессором”, – пояснил он.

В то же время, Митрополит подчеркнул, что предыдущая власть более ответственно относилась к церкви.

“Мы видим определенное различие от предыдущей власти и власти, которая сейчас есть в Украине. То есть предыдущая власть более относилась ответственно к церкви, а сейчас мы имеем также хорошие отношения с украинской властью, нет какого-либо вмешательства, но на местах нет иногда такого содействия и определенной помощи. Но в будущем, я уверен, в дальнейшем государство поймет до конца ту роль, которую играет украинская церковь, настоящая украинская церковь, которая стоит на принципах того, чтобы Украина была сильным государством. Мы не государственная церковь, мы никогда к этому не стремились и не были ею. Но мы являемся государственнической церковью”, – добавил Епифаний.

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Теги: ПЦУ, церковь

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