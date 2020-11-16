Об этом она сказала во время брифинга.

Она предложила малому бизнесу “превращать проблемы в новые возможности, как это годами делают медики в поликлиниках, не имея ресурса с нищенской заработной платой, но максимально предоставляя качественные медицинские услуги каждому гражданину”.

“Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, на вывоз и тому подобное”, – заявила Микичак.

Кроме того, по ее словам временные рабочие места для предпринимателей в вынужденном простое готовы предоставить больнице. Она отметила, что сейчас больницы и центры медицинской помощи нуждаются в “сильных и здоровых рабочих руках” – экономистов, бухгалтеров, санитаров, техников, работников прачечной и кухни, электриков, водителей, охранников, вахтеров, разнорабочих и тому подобное.

“Приходите в больнице. Мы имеем возможность принять на работу каждого. Помогите медицине спасать жизни каждого из нас, наших родных и близких”, – призвала Микичак.