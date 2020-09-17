Об этом сообщает местное издание Харків Times, ссылаясь на информацию директора департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрия Сидоренко.
“Он не обязан на регистрации присутствовать лично. Поскольку он идет от партии, то и документы может подавать партия. У Блока Кернеса “Успешный Харьков” нет другого кандидата, кроме Геннадия Кернеса”, – сказал он.
Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о том, что в соцсетях уже размещены опросы, в которых в качестве кандидата на пост мэра от Блока Кернеса “Успешный Харьков” называется первый вице-мэр Игорь Терехов, Сидоренко заявил, что “это вопрос к соцсетям, откуда они это выколупывают”.
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