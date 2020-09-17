Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес, который заболел коронавирусом и улетел на лечение в берлинскую клинику "Шарите", остается кандидатом на пост мэра от блока "Успешный Харьков".

Об этом сообщает местное издание Харків Times, ссылаясь на информацию директора департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрия Сидоренко.

“Он не обязан на регистрации присутствовать лично. Поскольку он идет от партии, то и документы может подавать партия. У Блока Кернеса “Успешный Харьков” нет другого кандидата, кроме Геннадия Кернеса”, – сказал он.

Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о том, что в соцсетях уже размещены опросы, в которых в качестве кандидата на пост мэра от Блока Кернеса “Успешный Харьков” называется первый вице-мэр Игорь Терехов, Сидоренко заявил, что “это вопрос к соцсетям, откуда они это выколупывают”.