Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В четверг, 17 декабря, суд присяжных в Шевченковском райсуде Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Во время заседания защитники Антоненко ходатайствовали об изменении меры пресечения, мотивируя это тем, что у мужчины ухудшилось состояние здоровья и он не получает надлежащей медицинской помощи.

Адвокаты утверждают, что болезнь может привести к летальному исходу. По просьбе защиты в суде допросили врача Антоненко, ранее оперировавшего его, и тот подтвердил, что тяжелые осложнения возможны.

Кроме того, во время заседания стало известно, что один из адвокатов Антоненко заболел COVID-19. Антоненко мог заразиться и это может иметь значительные последствия для его здоровья.

Однако суд не считает, что этих оснований достаточно для изменения меры пресечения.

“Ходатайство защитника об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения”, — объявила председательствующая судья.

Суд обязал соответствующих должностных лиц обеспечить право обвиняемого на надлежащую медицинскую помощь. Ему должны провести медицинское обследование, а после проинформировать суд.

Также во время заседания суд начал приобщать к делу доказательства. Следующее судебное заседание должно состояться 12 января.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года.

Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.