ЗеПорушення

48

Всего нарушений

5

Максимум без нарушений
07:21 12 травня на більшій частині України дощитиме, температура від +15°C до +25°C
06:31 Популяризує Україну: Лещенко прокоментував виступ дружини у Москві (відео)
02:16 Американець врятував білоголового орла, який отруївся свинцем
01:31 Репер J. Cole зіграє в баскетбол за команду з Африки
01:21 Фінансування державою реконструкції аеропорту «Дніпропетровськ» припинено: причина
01:06 В Техасі поліція шукає тигра, якого хазяїн вигнав з будинку
00:45 Благодійний фонд Меган Маркл і принца Гаррі оголосив про співпрацю з Procter&Gamble 
00:38 Стрілянина в Атланті: прокурор вимагає смертної кари через вбивство азійок

11 мая

23:57 Флойда посмертно помилують після арешту через наркотики
23:29 «Чорна вдова» зі Скарлетт Йоханссон: Marvel випустила нові постери
23:14 Іспити з української мови відбудуться за новим правописом, – Кремінь
22:51 LEGO випустила конструктор з квартирами героїв серіалу «Друзі»
22:40 Американці зможуть безплатно скористатися таксі, аби зробити щеплення проти COVID-19
22:14 Головною редакторкою The Washington Post вперше стала жінка 
21:54 П’яний співробітник СТО в Києві викрав Lexus клієнта і розбив його (фото)
21:41 Постачання палива з  Colonial Pipeline планують відновити до кінця тижня
21:30 МОЗ хоче вакцинувати тих, хто записався через «Дію», у вихідні
21:04 Зеленський підписав закон щодо спрощення заочного засудження
20:54 Охорона Медведчука не пускає до його будинку СБУ та слідчих, – ЗМІ
20:48 Байден повідомив про успішність проєкту доступного медичного страхування
20:41 Конфіскований у Курченка Одеський НПЗ передали в управління АРМА
20:17 Однопартієць Медведчука заявив, що той прийде на допити, але словом не обмовився про Козака
20:03 В СБУ і Офісі генпрокурора розповіли, чому Медведчуку не вручили підозру у фінансуванні тероризму
20:02 У Вашингтоні до липня планують зняти всі карантинні обмеження
19:51 Суецький канал вирішили поглибити й розширити після інциденту з Ever Given
19:11 Кінофестиваль в Карлових Варах перенесли на серпень
19:11 TikTok почав тестувати функцію онлайн-покупок
18:55 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 11 травня
18:53 В ОПЗЖ назвали підозри Медведчуку та Козаку «помстою і розправою»
18:38 Пріянка Чопра стала амбасадором Max Factor
18:23 Не встиг помиритися з донькою: Адель втратила батька, який боровся з онкологією
18:20 HBO відклав прем’єру сатиричного мультсеріалу «Принц» у зв’язку зі смертю герцога Единбурзького
17:59 Документальний серіал від Опри Вінфрі та принца Гаррі дебютує наприкінці травня

Популяризує Україну: Лещенко прокоментував виступ дружини у Москві (відео)

Ексжурналіст, колишній нардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко через кілька днів мовчання почав виправдовувати свою дружину Анастасію Топольську (також відому як Dj Nastia) за виступ на секс-вечірці в Москві.

Среда, 12 мая 2021, 06:31

Про це Лещенко розповів в інтерв’ю “4 каналу”.

Він зазначив, що підтримує свою дружину, захищає від нападок та не дасть паплюжити її ім’я.

Екснардеп стверджує, що Анастасія Топольська під час свого виступу на секс-вечірці в Москві “підтримала ЛГБТ й інших маргіналізованих меншин у Росії, яких вбиває режим Путіна і Кадирова, і які там вмирають»”.

Також Лещенко заявив, що його дружина популяризує Україну в світі, “через це вона заслуговує на найширшу підтримку українців”.

Як раніше повідомлялося, дружина Сергія Лещенко – Анастасія Топольська виступатиме в Москві 8-9 травня. Топольська візьме участь у івенті HOROVOD, який відбудеться в московському артцентрі Mutabor. Це підтвердили й організатори заходу.

Варто зазначити, що на початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні Топольська отримала щеплення препаратом Covishield. Це сталося на початку березня.

Топольська уточнила, що отримала щеплення “завдяки наказу МОЗ, який дозволяє вакцинувати публічних особистостей із залишків відкритого флакона для медпрацівників”. Наразі дія цього наказу зупинена.

Дружина Лещенка вислювлювала думку, що їй “пощастило стати однією із щасливчиків”, які вакцинувалися. А також наголошувала, що без щеплення їй “не бачити міжнародних гастролей”.

Теги: Анастасія Топольська, видео, Сергей Лещенко, скандал

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook