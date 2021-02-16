Об этом пишет The Verge.
Компания объявила в пресс-релизе, что сайт теперь доступен для пользователей с существующими учетными записями и будет принимать новые регистрации, начиная со следующей недели. Также объявлено имя временного генерального директора – это Марк Меклер, который ранее был соучредителем правой группы Tea Party Patriots.
Перезапуск произошел после того, как Apple, Google и Amazon приостановили обслуживание соцсети из-за атаки на Капитолий США 6 января.
Старые учетные записи пользователей Parler были восстановлены, но старые “беседы” – термин сайта для сообщений – не сохранились.
Тем не менее положение Parler в Сети остается неопределенным. Apple и Google не восстановили приложение в своих магазинах. Также соцсеть находится под пристальным вниманием Конгресса – председатель Комитета по надзору палаты представителей Кэролин Мэлони (штат Нью-Йорк) запросила документы о финансировании и деятельности Parler.
- Компания Google сообщила, что удаляет приложение социальной сети Parler из Google Play. Оно популярно среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что действие учетной записи президента США Дональда Трампа в Twitter прекращено. Теперь после перехода на страницу Дональда Трампа пользователи видят текст: “Действие учетной записи остановлено. Twitter останавливает действие учетных записей, нарушающих Правила Twitter”.
- Кроме того, социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты ряда сторонников действующего президента США Дональда Трампа, которые на своих страницах продвигали теории заговора сообщества QAnon.
- 7 января, после штурма Капитолия, социальные сети Twitter и Facebook временно заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Тогда в администрации соцсети предупредили, что аккаунт Трамп будет навсегда заблокирован, если он продолжит нарушать политику Twitter в отношении угроз насилия и дезинформации о выборах.
- 4 февраля генеральный директор и соучредитель социальной сети Parler, которая стала популярной у сторонников Дональда Трампа, Джон Матце покинул свой пост.