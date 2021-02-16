Социальная сеть Parler, которая пользуется популярностью у сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, вновь открылась после месяца блокировки.

Об этом пишет The Verge.

Компания объявила в пресс-релизе, что сайт теперь доступен для пользователей с существующими учетными записями и будет принимать новые регистрации, начиная со следующей недели. Также объявлено имя временного генерального директора – это Марк Меклер, который ранее был соучредителем правой группы Tea Party Patriots.

Перезапуск произошел после того, как Apple, Google и Amazon приостановили обслуживание соцсети из-за атаки на Капитолий США 6 января.

Старые учетные записи пользователей Parler были восстановлены, но старые “беседы” – термин сайта для сообщений – не сохранились.

Тем не менее положение Parler в Сети остается неопределенным. Apple и Google не восстановили приложение в своих магазинах. Также соцсеть находится под пристальным вниманием Конгресса – председатель Комитета по надзору палаты представителей Кэролин Мэлони (штат Нью-Йорк) запросила документы о финансировании и деятельности Parler.