Об этом сообщается в Telegram-канале DTF Magazine.
“Рэперша Ники Минаж в костюме украинского бренда TTSWTRS”, – говорится в публикации.
Уточняется, что фотографию в платье бренда исполнительница опубликовала в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что бренд TTSWTRS выпускает одежду, которую называют “вторая кожа”. Вещи сочетают в себе привлекательность тела и плотно прилегающей прозрачной ткани телесных тонов.
- В 2018 году американская певица Ники Минаж случайно обнажилась во время выступления на фестивале Made In America в штате Пенсильвания.