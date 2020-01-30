Об этом сообщается в Telegram-канале DTF Magazine.

“Рэперша Ники Минаж в костюме украинского бренда TTSWTRS”, – говорится в публикации.

Уточняется, что фотографию в платье бренда исполнительница опубликовала в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что бренд TTSWTRS выпускает одежду, которую называют “вторая кожа”. Вещи сочетают в себе привлекательность тела и плотно прилегающей прозрачной ткани телесных тонов.