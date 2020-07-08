Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Попытка посадить Порошенко за решетку любым способом – это очень большая ошибка Зеленского”, – заявил Сенцов.
Он также отметил, что эта “политическая расправа” имеет далекое отношение к правосудию и напоминает политические репрессии времен Януковича.
“Кроме того, что эта политическая расправа очень напоминает заключение Тимошенко при Януковиче и имеет далекое отношение к правосудию, она дает плохой сигнал всему миру о состоянии дел в Украине, разрушает ее государственность и помогает врагу”, – отметил Сенцов.
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