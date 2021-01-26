Covid-19 Украина

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«В советах России не нуждаемся»: Данилов ответил на заявление Патрушева о языковом законе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева относительно государственного статуса украинского языка.

Вторник, 26 января 2021, 20:20

Реакция Данилова появилась на его странице в Facebook.

“Украинский язык – единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся”, – отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что после аннексии Крыма и оккупации Донбасса Россия для украинцев – страна-агрессор. Поэтому о возрождении прежних взаимоотношений между двумя государствами не может быть и речи.

“Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны, – только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали”, – подчеркнул Данилов.

Как известно, в апреле 2019 Верховная Рада приняла Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Он вступил в силу 16 июля 2019.

Этот Закон закрепляет за украинским языком статус единственного государственного, но в нем не говорится о принудительной украинизации. Он не распространяется на язык религиозных обрядов и бытовое общение. Некоторые нормы Закона вступают в силу спустя длительное время после его принятия.

  • 16 января вступила в силу статья 30 закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, согласно которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский. #Буквы разбирались, будут ли штрафовать, если говоришь на русском, и развенчали распространенные мифы.
  • Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал действия украинской власти относительно закона о государственном языке. Он заявил, что Киев таким образом “продолжает русофобские действий местных политиков, управляемых из США”.
Теги: Микола Патрушев, Олексій Данілов, Радбез РФ, РНБО

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