«В советах России не нуждаемся»: Данилов ответил на заявление Патрушева о языковом законе

Реакция Данилова появилась на его странице в Facebook.

“Украинский язык – единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся”, – отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что после аннексии Крыма и оккупации Донбасса Россия для украинцев – страна-агрессор. Поэтому о возрождении прежних взаимоотношений между двумя государствами не может быть и речи.

“Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны, – только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали”, – подчеркнул Данилов.