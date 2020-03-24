Порнографический сервис Pornhub на фоне пандемии коронавируса ввел бесплатный доступ к премиум-подписки для пользователей всех стран до 23 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса в своем Instagram-аккаунте.

“Будьте дома и помогите сгладить эту кривую! Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на всех нас, Pornhub решил продлить Free Pornhub Premium по всему миру до 23 апреля. Так что наслаждайтесь, оставайтесь дома и будьте в безопасности“, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Pornhub рассказали, как вырос трафик сайта из-за глобального карантина в связи с распространением нового коронавируса.

По состоянию на 17 марта, сервис зарегистрировал более 6,8 миллионов поисковых запросов, содержащих слово либо “корона”, либо “covid”. Количество запросов достигло максимума 5 марта, составив 1,5 миллиона человек.