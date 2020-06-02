Популярный порносайт Pornhub на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда решил пожертвовать $100 тысяч на борьбу за равенство и правозащитную деятельность.

Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Pornhub.

“Pornhub обещает поддержать, пожертвовав 100 тысяч долларов организациям, активно борющимся за равенство. Мы надеемся, что Вы присоединитесь к нам”, — говорится в сообщении.

Также в Pornhub выразились солидарность с борцами против расизма и социальной несправедливостью и порекомендовали своим подписчикам поддержать такие организации, как The Bail Project (помогает незаконно осужденным), Black Visions Collective (борется за права иммигрантов), Southern Poverty Law Center (центр юридической помощи), NAACP (правозащитная организация).

Ранее сообщалось, что на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда компания Facebook и певец The Weeknd пожертвовали средства на борьбу с расизмом.