Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Pornhub.
“Pornhub обещает поддержать, пожертвовав 100 тысяч долларов организациям, активно борющимся за равенство. Мы надеемся, что Вы присоединитесь к нам”, — говорится в сообщении.
Также в Pornhub выразились солидарность с борцами против расизма и социальной несправедливостью и порекомендовали своим подписчикам поддержать такие организации, как The Bail Project (помогает незаконно осужденным), Black Visions Collective (борется за права иммигрантов), Southern Poverty Law Center (центр юридической помощи), NAACP (правозащитная организация).
Ранее сообщалось, что на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда компания Facebook и певец The Weeknd пожертвовали средства на борьбу с расизмом.
Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
- В ночь на вторник, 2 июня, в результате общественных беспорядков на территории США, как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений.
- Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.