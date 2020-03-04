Один из самых популярных порносайтов в мире Pornhub выпустил свой первый не порнографический, а документальный фильм Shakedown.

Об этом пишет Variety.

Отмечается, что этот шаг позволит цифровому гиганту расширить аудиторию и диверсифицировать свой контент.

Документальный фильм “Shakedown” режиссера Лейлы Вайнрауб (Leilah Weinraub) уже находится в открытом доступе.

“Shakedown” – это неординарный повествовательный рассказ о странных женщинах и мужчинах, которые работали в лесбийском стрип-клубе в Лос-Анджелесе. Картина сделана из роликов, которые Вайнрауб снимала на протяжении 15 лет. Она хотела показать часть ЛГБТ-культуры с юмором и чувствами, а главное — информативно.

Фильм будет транслироваться на Pornhub бесплатно в течение всего марта, затем он выйдет в эфир на канале Criterion и уже летом появится в магазине iTunes.

“Этот фильм является частью общего обязательства Pornhub по поддержке искусства. Мы хотим, чтобы нас воспринимали как платформу, которую могут использовать мастера своего дела и создатели. Мы видели, как они в целом загружают контент на сайт, которому нет места на YouTube или Vimeo, потому что они не допускают наготу. Для нас премьера полнометражного фильма – это впервые. Мы очень рады этому”, – отметил директор Pornhub Алекс Кляйн.