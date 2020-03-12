Сервис Pornhub сообщил, что для жителей Италии открыл бесплатный доступ к премиум-подписке до конца карантина в стране 3 апреля.

Об этом ресурс сообщил в Instagram.

“Вперед, Италия! Мы любим тебя. Чтобы помочь вам во время домашнего заточения, Pornhub отменяет платный доступ к премиум-видео”, – говорится в сообщении компании.

“Чтобы поддержать вас в течение следующих недель дома, Италия также получит бесплатный доступ к Pornhub Premium в течение месяца”, — говорится в сообщении.

Также ресурс будет отдавать часть доходов с платформы Modelhub для помощи Италии во время вспышки коронавируса.

По последним данным, в Италии 12462 инфицированных коронавирусом.

В то же время, число погибших в Италии возросло во вторник на 168, при этом, было подтверждено 977 новых случаев.

В северной Италии, где находится центр вспышки, больницы испытывают сильную нагрузку из-за большого числа госпитализаций и случаев, требующих интенсивной терапии, что привело к опасности коллапса системы здравоохранения, если число инфицирования продолжит расти.

Отмечается, что Китай также согласился поставлять медицинское оборудование, в котором нуждается Италия, чтобы увеличить свои лечебные возможности. Это, в частности, 10 000 легочных вентиляторов, 2 миллиона лицевых масок и 20 000 защитных костюмов.

Итальянские врачи говорят, что новое оборудование крайне необходимо на фоне внезапного притока новых пациентов.