Об этом говорится в заявлении платформы.

На этой неделе Pornhub объявил, что предпринял беспрецедентный шаг по удалению миллионов загруженных пользователями видео. Этот шаг последовал вслед за публикацией в New York Times, в которой говорилось, что “сайт кишит видео с изнасилованиями”.

На прошлой неделе Pornhub объявил, что будет ограничивать загрузку только проверенных пользователей. Теперь, как отмечает Motherboard, сервис приостановил все видео для сайта, не загруженные существующими партнерами или участниками его программы Model. Приостановленный контент будет рассмотрен Pornhub в начале следующего года.

Администрация отметила в своем заявлении, что новая модель работы сайта, возможно, является самой строгой из всех, установленных контентной платформой.

“Это означает, что каждый контент Pornhub поступает от проверенных пользователей. Это требование, которое такие платформы, как Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat и Twitter, еще не ввели”, – говорится в заявлении.

Точное число заблокированных роликов неизвестно. По информации издания Motherboard, до начала проверки на сайте их было около 13,5 млн, но в течение 14 декабря это количество менялось на 4,7 миллиона, а затем – на 7,2 миллиона.

В заявлении сайта отмечается, что наблюдательная группа Internet Watch Foundation обнаружила 118 случаев сексуального насилия над детьми на платформе.