Ко дню святого Валентина PornHub предложил подписчикам услугу заказать себе видеопоздравление от одной из звезд этого сервиса.

Об этом сообщает Mashable.

“Наша деятельность — о том, как дарить людям настроение. Вот что мы делаем для 120 миллионов пользователей, которые нас посещают ежедневно. А что дарит людям настроение лучше Pornhub?”, – сообщил вицепрезидент сервиса Кори Прайс.

Как отмечается, записать лично видео-валентинку согласились уже актеры Аса Акира, Род Джексон и Райан Кример.

Кроме этого, традиционно в этот день премиум-доступ будет доступен для всех пользователей.

Сообщается, что в прошлом году личные видео-валентинки заказало более 3 миллионов пользователей PornHub.