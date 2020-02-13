Об этом сообщает Mashable.
“Наша деятельность — о том, как дарить людям настроение. Вот что мы делаем для 120 миллионов пользователей, которые нас посещают ежедневно. А что дарит людям настроение лучше Pornhub?”, – сообщил вицепрезидент сервиса Кори Прайс.
Как отмечается, записать лично видео-валентинку согласились уже актеры Аса Акира, Род Джексон и Райан Кример.
Кроме этого, традиционно в этот день премиум-доступ будет доступен для всех пользователей.
Сообщается, что в прошлом году личные видео-валентинки заказало более 3 миллионов пользователей PornHub.
- Ранее сообщалось, что в 2019 году Украина снова оказалась среди стран-лидеров по просмотрам на Pornhub.
- Известный детский врач Евгений Комаровский посоветовал украинцам меньше смотреть новости, а больше посещать порносайты.