Популярный сайт для взрослых Pornhub заявил, что меняет правила публикации контента, чтобы к ним не попали несогласованные ролики, в которых могут снимать несовершеннолетних.

Об этом говорится в сообщении Pornhub.

“В Pornhub нет ничего важнее безопасности нашего сообщества. Наши основные ценности, такие как инклюзивность, свобода выражения мнений и конфиденциальность, возможны только тогда, когда нашей платформе доверяют наши пользователи. Вот почему мы всегда стремились исключить незаконный контент, включая материалы, которые публикуются без согласия и материалы сексуального насилия над детьми (CSAM). Каждая онлайн-платформа несет моральную ответственность за участие в этой борьбе, и это требует коллективных действий и постоянной бдительности”, – говорится в сообщении компании.

В Pornhub отметили, что постоянно усовершенствуют свою политику безопасности, чтобы легче было сообщать о незаконных материалах.

“Хотя ведущие некоммерческие и правозащитные группы признают, что наши усилия эффективны, но мы знаем, что еще многое предстоит сделать”, – сказали в компании.

Так что же изменится в этот раз:

Загружать видео на сайт смогут только партнеры Pornhub по контенту и модели. В 2021 году на платформе появится функция, которая позволит пользователям добавлять видео только после идентификации.

Контент будет анализироваться с помощью технологий CSAI Match и PhotoDNA. Так Pornhub будет бороться с распространением видео с сексуальным насилием над детьми. Поиском нелегальных записей будет заниматься технология Content Safety API.

Также пользователи не смогут скачивать с платформы видео.

Пользователи могут сообщать о незаконном контенте по ссылке.

В колонке Times, написанной лауреатом Пулитцеровской премии Николасом Кристофом, были описаны записи на веб-сайте Pornhub нападений на женщин и девочек, потерявших сознание, в том числе видео обнаженной 14-летней девочки. Он написал, что PornHub не блокирует и не фильтрует контент, изображающий насилие, и ни у самого сайта, ни у кого-либо другого “нет четкого представления” о количестве опубликованного на ресурсе нелегального контента.