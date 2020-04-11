Порнокомпания Vixen перевела своих сотрудников на удаленную работу в связи с пандемией. На реквизит и оборудование для актеров ушло $250 тысяч.

Об этом сообщает издание Vice.

Порнокомпания Vixen Media Group, которая владеет несколькими студиями (Blacked, Tushy, Deeper и ее ведущую студию Vixen), объявила, что выделила $250 тысяч для того, чтобы обеспечить переход своих сотрудников и актером на удаленную работу в связи с пандемией.

Так исполнители получат индивидуальные наборы, в которых будут фотоаппараты, средства освещения, игрушки и нижнее белье, которые необходимы для того, чтобы продолжать производить контент из дома. Ролики, которые получатся в результате, станут частью новой серии фильмов под названием “Intimates”.

“Помимо создания уникального контента, истинная цель этой инициативы заключается в том, чтобы предложить исполнителям существенную творческую и материальную возможность в столь нестабильные времена”, — отметил представитель Vixen в комментариях изданию.

Также представить Vixen отметил, что в целом формат работы студии не будет отличаться от того, что был до пандемии.

“Vixen будет работать с различными моделями в разных форматах, будь то пары, соседи по комнате, сольные исполнители и т.д. Мы будем работать с теми, кто знаком с нашими брендами, разделяет наше видение и ценности или просто совместим с тем, что, по нашему мнению, хотели бы видеть наши клиенты. […] Это самом деле ничем не отличается от того, как мы работали до пандемии”, — подчеркнул он.