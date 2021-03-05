Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в соцсетях угрожает гражданам, критикующим его, называя их "порохоскотом".

Об этом сообщают #Букви.

Арестович в очередной раз встрял в дискуссию в соцсети Facebook. В частности, он начал отвечать пользователям, критикующим его под его же постами.

Так под постом, посвященным очередному набору на авторский курс Арестовича “Искусство мыслить и говорить”, пользователь по имени Сергей Савчук усомнился в качестве тренинга.

“Люся, Вы — типичный продукт данного курса. Ваш лозунг — “Пиз..ть не мешки ворочать”, — написал пользователь.

Уже через две минуты отреагировал сам Арестович. Он написал: “Порохоскоту мы дадим возможность высказать свое мнение отдельно. В тюремной стенгазете”.

Еще спустя 9 минут Арестович добавил: “Друг, я порохоскот уничтожу как класс. Зачем украинской земле носить это упоротое стадо?”.

Украинский блогер, актер и военный эксперт Алексей Арестович был назначен советником украинской делегации в ТКГ по Донбасса по информационной политике в октябре. 1 декабря стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником.