Об этом сообщают #Букви.
Арестович в очередной раз встрял в дискуссию в соцсети Facebook. В частности, он начал отвечать пользователям, критикующим его под его же постами.
Так под постом, посвященным очередному набору на авторский курс Арестовича “Искусство мыслить и говорить”, пользователь по имени Сергей Савчук усомнился в качестве тренинга.
“Люся, Вы — типичный продукт данного курса. Ваш лозунг — “Пиз..ть не мешки ворочать”, — написал пользователь.
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Уже через две минуты отреагировал сам Арестович. Он написал: “Порохоскоту мы дадим возможность высказать свое мнение отдельно. В тюремной стенгазете”.
Еще спустя 9 минут Арестович добавил: “Друг, я порохоскот уничтожу как класс. Зачем украинской земле носить это упоротое стадо?”.
Украинский блогер, актер и военный эксперт Алексей Арестович был назначен советником украинской делегации в ТКГ по Донбасса по информационной политике в октябре. 1 декабря стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником.
- Находясь на должностях, Арестович опозорился не раз. В частности, Арестович обнародовал версию оккупантов о гибели украинского военнослужащего в Донбассе.
- Также Арестович назвал “дятлами” и “крысами” тех, кто критиковал высказывания президента Владимира Зеленского о НАТО. Ему напомнили его собственные слова, где он называет президента ватником.
- Кроме этого, Арестович заявил, что военные на фронте любят плакать и жаловаться.
- Также Арестович в прямом эфире сделал неуместное заявление о “женской общаге ПТУ”, комментируя действия политических оппонентов президента.