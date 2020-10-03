Об этом сообщила его жена Марина Порошенко.
“Друзья, наша семья искренне благодарна за поддержку каждому. Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он имеет сильную волю и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения “, – отметила она.
Напомним, как стало известно 29 сентября, пятый президент Украины, лидер фракции “Европейской солидарности” Петр Порошенко заболел коронавирусом.
- Ранее сообщалось, что народный депутат, глава партии “Голос” Кира Рудык и народный депутат от “Слуги народа” и олимпийский чемпион Жан Беленюк заразились коронавирусом COVID-19.
- В октябре в Верховной Раде Украины состоится лишь одно пленарное заседание из-за вспышки коронавируса COVID-19 среди нардепов и сотрудников аппарата ВР.