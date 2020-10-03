Пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, у которого накануне подтвердили коронавирус COVID-19, госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.

Об этом сообщила его жена Марина Порошенко.

“Друзья, наша семья искренне благодарна за поддержку каждому. Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он имеет сильную волю и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения “, – отметила она.

Напомним, как стало известно 29 сентября, пятый президент Украины, лидер фракции “Европейской солидарности” Петр Порошенко заболел коронавирусом.