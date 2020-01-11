Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко дал представителям нынешней власти рекомендации в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке и авиакатастрофой в Иране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Мировая безопасность в начале 20-го года становится все более хрупкой. Обострение ситуации на Ближнем Востоке неожиданно болезненно почувствовала Украины. В силу особой важности этого вопроса позволю несколько советов. За все время после выборов, власть впервые предстала перед кризисной ситуацией такого масштаба”, – говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что Украина не может не доверять разведывательной информации от наших стратегических партнеров.

“Но, одно дело – знать, другое – доказать. Поэтому в соответствии со стандартами международной гражданской авиации расследовать трагедию должна совместная межгосударственная комиссия с привлечением стран, граждане которых пострадали. Так как это было организовано в ситуации с MH17. Кстати, предложения включить в расследование Россию, которые уже прозвучали – категорически не приемлемы”, – пояснил он.

Порошенко также призвал инициировать созыв специального заседания Совета безопасности ООН, чтобы с участием Украины обсудить ситуацию вокруг катастрофы украинского самолета.

Экс-президент также отметил, что Владимир Зеленский должен немедленно направить в Иран своего специального представителя для координации действий со всеми заинтересованными сторонами. Не технических специалистов, а для политической координации.

Кроме того, по его словам, Украина как член единого евроатлантического пространства должна использовать имеющиеся механизмы структуры НАТО и ЕС, эффективно коммуницировать со всеми союзниками.

“Речь идет не о репутации конкретной авиакомпании. Речь идет о защите национальных интересов и имидже Украины. И это именно тот случай, где власть и государственная оппозиция должны вместе защищать Украину. Эта трагедия требует максимальной концентрации внимания и усилий украинского руководства и отечественной дипломатии. Должны восстановить справедливость ради памяти и чести погибших, сохранить проукраинскую международную коалицию и не допустить втягивания Украины в геополитические конфликты”, – резюмировал Порошенко.

Світова безпека на початку 20-го року стає дедалі крихкішою Світова безпека на початку 20-го року стає дедалі крихкішою. Загострення ситуації на Близькому Сході несподівано болісно відчула Україна. В силу особливої важливості цього питання дозволю декілька порад. За увесь час після виборів, влада уперше постала перед кризовою ситуацією такого масштабу. ✅ По-перше, і головне. Ми не можемо не довіряти розвідувальній інформації від наших стратегічних партнерів – не дарма ще кілька років тому нашій команді вдалося домовитися з ними про такий обмін. Але, одна річ – знати, інша – довести. Тому відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали. Так як це було організовано в ситуації з MH17. До речі, пропозиції долучити до розслідування Росію, які вже пролунали – категорично не прийнятні. ✅ Ініціювати скликання спецзасідання Радбезу ООН, щоби за участю України обговорити ситуацію навколо катастрофи нашого літака. Знову ж таки, ми цей підхід апробували після збиття росіянами MH сімнадцять. ✅Президент має негайно направити до Ірану свого спеціального представника для координації дій з усіма зацікавленими сторонами. Не технічних фахівців, а для політичної координації. ✅ Україна як член єдиного євроатлантичного простору має терміново застосувати існуючі механізми структур НАТО та ЄС, ефективно комунікувати з усіма нашими союзниками. Йдеться не про репутацію конкретної авіакомпанії. Йдеться про захист національних інтересів та імідж України. І це саме той випадок, де влада і державницька опозиція мають разом захищати Україну. Ця трагедія вимагає максимальної концентрації уваги та зусиль українського керівництва та вітчизняної дипломатії. Маємо відновити справедливість, вшановуючи пам’ять та честь загиблих, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України у геополітичні конфлікти. Принагідно ще раз висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким громадян усіх країн, які загинули в катастрофі. Опубликовано Петро Порошенко Пятница, 10 января 2020 г.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.