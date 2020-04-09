"Европейская Солидарность" готова проголосовать во втором чтении за законопроект о невозвращении "ПриватБанка" его бывшим владельцам, а также имеет предложение, как очистить "поправочный спам" к документу.

Об этом идет речь в обращении пятого президента Украины Петра Порошенко, которое обнародовала пресс-служба “Европейской Солидарности”.

Политик отметил, что “у власти хватило духа” проголосовать законопроект в первом чтении, но “не хватило воли, чтобы принять его не только за основу, но и в целом”.

Порошенко напомнил, что теперь к документу подано более 16 тысяч правок.

“И вот теперь политическая коалиция “За дефолт Украины” зарегистрировала 16 тысяч 332 “правки”. Это рекорд в истории украинского парламентаризма. Отдельные “слуги народа” наштамповали по несколько тысяч “правок” каждый. На их рассмотрение нужно где-то полгода заседаний Парламента, не рассматривая ничего другого – и это во время войны и эпидемии”, – заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что олигарх Игорь Коломойский хочет сорвать принятие законопроекта, чтобы попытаться таким образом вернуть себе банк или же “содрать с государства компенсацию, которую он оценивает почти в 60 миллиардов гривен”.

Пятый президент напомнил: чтобы защитить деньги миллионов вкладчиков “ПриватБанка”, государству пришлось потратить более 130 млрд гривен.

Лидер “Европейской Солидарности” также отметил, что Коломойский публично высказывался за дефолт Украины. Порошенко объяснил, что дефолт будет означать обвал курса гривны, гиперинфляцию (рост цен), массовую безработицу, закрытие предприятий, невыплату зарплат, пенсий и стипендий, банкротство государства и остановку финансирования армии.

“А еще – геополитическую переориентацию Украины. Потому что Коломойский в интервью The New York Times прямым текстом говорит, что Украина должна пойти за деньгами в Россию, то есть – вернуться в сферу ее влияния. Неудивительно, что против законопроекта воюют не только десятки “слуг”, но и пятая колонна – “Оппоплатформа” Рабиновича-Медведчука”, – заявил Порошенко.

Политик уточнил, что принятие “банковского закона” – практически единственное требование, выполнив которое Украина может получить финансовую помощь для преодоления экономического кризиса. В противном случае стране грозит дефолт.

В связи с этим “Европейская Солидарность” настаивает, чтобы банковский законопроект был первым в повестке дня ближайшего внеочередного заседания Верховной Рады.

“На наши голоса за этот закон общество может уверенно рассчитывать. Мы также готовы предложить власти регламентный механизм, как очистить поправочный спам борцов за дефолт”, – сообщил пятый президент.

Политик напомнил, что сейчас многое зависит от Владимира Зеленского: он должен выбрать между интересами государства и желаниями Коломойского, которые могут привести к дефолту.

Настав момент істини для президента Зеленського. Він має прийняти стратегічне рішення в інтересах України — про неповернення «ПриватБанку» своєму колишньому бізнес-партнеру та політичному союзнику. Інакше це призведе до дефолту, що означає безробіття, гіперінфляцію, невиплату зарплат та пенсій. У влади вистачило духу на законопроект, який гарантує неповернення «ПриватБанку» його колишнім власникам, і проголосувати його у першому читанні. На жаль, забракло волі, щоби ухвалити його не лише за основу, але й в цілому, — як наполягала «Європейська Солідарність». Тепер політична коаліція «За дефолт України» зареєструвала 16 332 «поправки». Окремі «слуги народу» наштампували по кілька тисяч «поправок» кожен. На їхній розгляд потрібно десь півроку засідань парламенту, не розглядаючи нічого іншого — і це під час війни та епідемії. Коломойський прагне зірвати ухвалення закону, щоб спробувати таким чином повернути собі банк. Або здерти з держави компенсацію, яку він оцінює майже у 60 мільярдів гривень. Олігарх не приховує, що прагне дефолту України. А дефолт — це стрімкий обвал валютного курсу, гіперінфляція, втрачені робочі місця, невиплачені зарплати, пенсії, стипендії. А ще означає геополітичну переорієнтацію України. Бо Коломойський в інтерв’ю «Нью-Йорк таймс» прямим текстом каже, що Україна має піти по гроші до Росії, тобто — повернутися у сферу її впливу. Не дивно, що проти законопроекту воюють не лише десятки «слуг», але й п’ята колона. Ще кілька тижнів злочинного зволікання, і нас накриє така хвиля, що не допоможе жодна рятівна шлюпка. Тому «Європейська Солідарність» наполягає, щоб цей законопроект був першим в порядку денному найближчого позачергового засідання Ради. Ми вимагаємо від президента прийняти стратегічні рішення в інтересах України. Вже сьогодні, бо завтра буде пізно. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 8 квітня 2020 р.