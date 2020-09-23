Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко заявил, что если на украинских военнослужащих начнут накладывать штрафы за открытый без приказа ответный огонь по оккупантам на Донбассе, он готов их оплатить.

Такое заявление политик сделал в эфире “34 телеканала”.

Он раскритиковал нашумевший приказ руководства Минобороны Украины (№ 330).

“Реванш уже начался. И власть не только не реагирует на это, но еще и способствует реваншу… Они приказом № 330 запретили украинским воинам, которые находятся под вражеским огнем, открывать ответный огонь. Это выставит их (воинов ВСУ, – ред.) на убийство. И если ответный огонь будет открыт – будут штрафы для воинов на передовой”, – сказал Порошенко.

В связи с этим он выступил с идеей компенсации.

“У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные, которые защищают нашу землю, пострадали”, – подчеркнул Порошенко.

(На видео – с 7:45)

Как известно, на прошлой неделе появилась информация, что министр обороны Андрей Таран якобы подписал приказ №330, которым установлена выплата вознаграждений военнослужащим Вооруженных Сил Украины за “создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях “. Сумма вознаграждения — от 5 до 18 тысяч гривен в месяц в зависимости от занимаемой должности.

Опубликованные в Сети документы содержали пункты об уменьшении этих премий для командиров отделений, взводов, рот, батарей, батальонов, дивизионов в случаях, если ими или их подчиненными было совершено нарушение. Речь идет об уменьшении премии на 25-75% в зависимости от звания и количества нарушений.

Среди прочего, основанием для урезания денежного вознаграждения, согласно документу, было открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника) кроме случаев военной необходимости.

В Минобороны, в свою очередь, заявили, что министр Таран “высказал предостережения” к документу, и “все выводы и оценки” СМИ “преждевременны”.

Отмечалось, что “работа над документом продолжается”, а его цель – “дополнительно мотивировать наших военных, сейчас сдерживающих вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях”.