Такое заявление политик сделал в эфире “34 телеканала”.
Он раскритиковал нашумевший приказ руководства Минобороны Украины (№ 330).
“Реванш уже начался. И власть не только не реагирует на это, но еще и способствует реваншу… Они приказом № 330 запретили украинским воинам, которые находятся под вражеским огнем, открывать ответный огонь. Это выставит их (воинов ВСУ, – ред.) на убийство. И если ответный огонь будет открыт – будут штрафы для воинов на передовой”, – сказал Порошенко.
В связи с этим он выступил с идеей компенсации.
“У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные, которые защищают нашу землю, пострадали”, – подчеркнул Порошенко.
(На видео – с 7:45)
Как известно, на прошлой неделе появилась информация, что министр обороны Андрей Таран якобы подписал приказ №330, которым установлена выплата вознаграждений военнослужащим Вооруженных Сил Украины за “создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях “. Сумма вознаграждения — от 5 до 18 тысяч гривен в месяц в зависимости от занимаемой должности.
Опубликованные в Сети документы содержали пункты об уменьшении этих премий для командиров отделений, взводов, рот, батарей, батальонов, дивизионов в случаях, если ими или их подчиненными было совершено нарушение. Речь идет об уменьшении премии на 25-75% в зависимости от звания и количества нарушений.
Среди прочего, основанием для урезания денежного вознаграждения, согласно документу, было открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника) кроме случаев военной необходимости.
В Минобороны, в свою очередь, заявили, что министр Таран “высказал предостережения” к документу, и “все выводы и оценки” СМИ “преждевременны”.
Отмечалось, что “работа над документом продолжается”, а его цель – “дополнительно мотивировать наших военных, сейчас сдерживающих вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях”.
- 6 сентября, Украина потеряла в Донбассе трех военнослужащих. Сначала оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела. В результате обстрела был ранен украинский военнослужащий.
- Также 6 сентября военнослужащие продолжали тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
- Вечером незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных неподалеку Причепиловки. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
- Офис президента, глава украинской делегации в ТГК Леонид Кравчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба называли эти инциденты “провокациями”.