Пятый президент Украины Петр Порошенко хотел купить еще больше американского оружия, чтобы передать Вооруженным силам для борьбы со страной-агрессором на Донбассе.

Об этом в мемуарах написал экс-советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон описал, как приезжал в Киев на День независимости Украины в 2018 году. Тогда, во время торжественного парада, он стоял рядом с пятым президентом Петро Порошенко и некоторыми другими представителями правительства.

“Во время парада Порошенко несколько раз поблагодарил меня за переданное США оборудование и оружие, которое было видно прям на параде, а также за подразделение Национальной гвардии штата Теннесси, которое маршировало с другими воинами НАТО, которых прислали в Украину для тренировки местных военных”, – вспомнил Болтон.

Он отметил, что за время визита, в частности во время торжественного приема, Порошенко несколько раз заявлял о желании приобрести еще больше американского оружия для Вооруженных сил Украины.