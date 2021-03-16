Порошенко и депутаты из «ЕС» готовы взять на поруки Антоненко и Кузьменко

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко и депутаты от "ЕС" готовы взять на поруки Андрея "Риффмастера" Антоненко и Юлию Кузьменко.

Соответствующие заявления передали перед заседанием в Шевченковском суде адвокатам, сообщает пресс-служба партии.

Народный депутат из фракции “Европейская Солидарность” Мария Ионова отмечает, что содержание под стражей Андрея Антоненко является нарушением гражданских прав.

“Каждый раз находится причина, чтобы перенести заседание суда над Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь. Это – издевательство над ними. Особенно над “Риффмайстром”, который уже год де-юре не осужден, вина его не доказана, но фактически он сидит за решеткой, является грубым нарушением принципа презумпции невиновности. Речь идет о соблюдении элементарных гражданских прав”, – отметила народный депутат.

Для Юлии Кузьменко адвокаты просят изменении меры пресечения на личное обязательство или взятие на поруки для обеспечения его права общаться с избирателями в 50-м округе в Донецкой области как кандидата в народные депутаты Украины от “ЕС” на довыборах, которые состоятся 28 марта.

“Последние годы мы видим, что почему-то так называемое правосудие пошло именно в круг добровольцев, волонтеров и военнослужащих. День Добровольца прошел и сейчас наступили будни добровольца, поэтому собрались сейчас здесь. Потому что сейчас будни добровольца – это суды”, – сказала перед заседанием Юлия Кузьменко .

Напомним, что 9 марта судебное заседание по “делу Шеремета” по рассмотрению материалов дела и изменения меры пресечения для Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко был перенесен на 16 марта. Впрочем, заседание 16 марта тоже не произошло и перенесено на 23 марта, что фактически лишает Юлию Кузьменко его права соревноваться на равных условиях с другими участниками избирательного процесса.

“Десятки ветеранов, волонтеров, добровольцев остаются за решеткой и подвергаются политическим преследованиям. Уже месяц “Европейская Солидарность” требует рассмотреть постановление №5100 против политических преследований граждан. Репрессии против патриотов должны немедленно прекратиться”, – отметил во время выступления с трибуны Верховной Рады сопредседатель фракции “Европейская Солидарность” Артур Герасимов.