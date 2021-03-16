Covid-19 Украина

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Порошенко и депутаты из «ЕС» готовы взять на поруки Антоненко и Кузьменко

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко и депутаты от "ЕС" готовы взять на поруки Андрея "Риффмастера" Антоненко и Юлию Кузьменко.

Вторник, 16 марта 2021, 21:57

Соответствующие заявления передали перед заседанием в Шевченковском суде адвокатам, сообщает пресс-служба партии.

Народный депутат из фракции “Европейская Солидарность” Мария Ионова отмечает, что содержание под стражей Андрея Антоненко является нарушением гражданских прав.

“Каждый раз находится причина, чтобы перенести заседание суда над Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь. Это – издевательство над ними. Особенно над “Риффмайстром”, который уже год де-юре не осужден, вина его не доказана, но фактически он сидит за решеткой, является грубым нарушением принципа презумпции невиновности. Речь идет о соблюдении элементарных гражданских прав”, – отметила народный депутат.

Для Юлии Кузьменко адвокаты просят изменении меры пресечения на личное обязательство или взятие на поруки для обеспечения его права общаться с избирателями в 50-м округе в Донецкой области как кандидата в народные депутаты Украины от “ЕС” на довыборах, которые состоятся 28 марта.

“Последние годы мы видим, что почему-то так называемое правосудие пошло именно в круг добровольцев, волонтеров и военнослужащих. День Добровольца прошел и сейчас наступили будни добровольца, поэтому собрались сейчас здесь. Потому что сейчас будни добровольца – это суды”, – сказала перед заседанием Юлия Кузьменко .

Напомним, что 9 марта судебное заседание по “делу Шеремета” по рассмотрению материалов дела и изменения меры пресечения для Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко был перенесен на 16 марта. Впрочем, заседание 16 марта тоже не произошло и перенесено на 23 марта, что фактически лишает Юлию Кузьменко его права соревноваться на равных условиях с другими участниками избирательного процесса.

“Десятки ветеранов, волонтеров, добровольцев остаются за решеткой и подвергаются политическим преследованиям. Уже месяц “Европейская Солидарность” требует рассмотреть постановление №5100 против политических преследований граждан. Репрессии против патриотов должны немедленно прекратиться”, – отметил во время выступления с трибуны Верховной Рады сопредседатель фракции “Европейская Солидарность” Артур Герасимов.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.

  • Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей больше года — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. О том, как за этот год изменилась его жизнь, Антоненко рассказал журналистам во время беседы в СИЗО.
  • Сегодня под Шевченковским районным судом Киева проходит акция в поддержку Андрея Антоненко. Детальнее об этом – в материале.
Теги: Європейська солідарність, Петр Порошенко, справа Шеремета

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