П'ятий президент України, голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко обговорив з президентом Європейської народної партії Дональдом Туском ескалацію з боку Росії ситуації на Донбасі та шляхи протидії агресивним планам Кремля.

Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

У ході розмови Порошенко закликав європейських партнерів розглянути питання щодо посилення економічних та секторальних санкцій проти Росії, включаючи їх синхронізацію з останніми санкціями США та припинення реалізації політично вмотивованого проекту “Північний потік-2”, розміщення миротворчого контингенту ООН на території окупованих частин Донецької та Луганської областей, надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та європейської перспективи.

“Щиро вдячний Європейській народній партії за незмінну багаторічну підтримку України у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності. Незмінно високо оцінюю останні заяви ЄНП на підтримку України та дякую за ініціативу політичної групи партії щодо організації в Європарламенті на наступному пленарному тижні дебатів стосовно ситуації в Україні та безпекових загроз з боку Росії”, – підкреслив Порошенко.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, внаслідок чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радника голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.