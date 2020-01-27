Экс-президент Украины и лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко предложил инициировать принятие Европарламентом резолюции в поддержку Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе партии “Евросолидарность”.

В понедельник, 27 января, Порошенко встретился в Брюсселе с депутатским активом Группы дружбы Украина в Европарламенте. Во время встречи Порошенко обратил внимание партнеров на попытками международной реабилитации президента России без выполнения Москвой ее обязательств в рамках Минского процесса, деоккупации Донбасса и возвращения Крыма Украине.

В связи со сложившейся ситуацией Порошенко подчеркнул важность поддержки Украины со стороны Европейского парламента и Евросоюза, которую предложил закрепить в соответствующем документе.

“Накануне пятой годовщины Минских договоренностей пятый Президент предложил инициировать принятие соответствующей резолюции Европарламента в поддержку Украины”, — отметили в партии.