Об этом сообщили в пресс-службе партии “Евросолидарность”.
В понедельник, 27 января, Порошенко встретился в Брюсселе с депутатским активом Группы дружбы Украина в Европарламенте. Во время встречи Порошенко обратил внимание партнеров на попытками международной реабилитации президента России без выполнения Москвой ее обязательств в рамках Минского процесса, деоккупации Донбасса и возвращения Крыма Украине.
В связи со сложившейся ситуацией Порошенко подчеркнул важность поддержки Украины со стороны Европейского парламента и Евросоюза, которую предложил закрепить в соответствующем документе.
“Накануне пятой годовщины Минских договоренностей пятый Президент предложил инициировать принятие соответствующей резолюции Европарламента в поддержку Украины”, — отметили в партии.
- Ранее Европарламент принял резолюцию об имплементации общей внешней политики и политики безопасности, в которой признал Россию “неизбежным источником угроз”.
- 18 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную украинскую резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина”, которая, в частности, осуждает действия РФ, связанные с арестами крымских активистов по обвинению в терроризме.
- Также была принята резолюция, призывающая РФ, как государство-оккупанта, вывести свои войска из Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.