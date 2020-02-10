Пятый президент Украины Петр Порошенко признан потерпевшим по делу, которое расследует генеральная прокуратура Панамы против бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии “Европейская солидарность”.

В политсиле со ссылкой на генсекретаря генеральной прокуратуры Панамы Делия А. Де Кастро, заявили, что “Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова № 201 900 064 015 по факту возможного совершения им преступлений против правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного разбирательства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений”.

В “Евросолидарности” напомнили, что в октябре 2019 года генпрокуратура Панамы закрыла инициированное Портновым дело против Порошенко в связи с отсутствием состава преступления.

В партии добавили, что на основе показаний Портнова было открыто дело против него, которое сам Портнов пытается закрыть. Генпрокуратура Панамы отказала экс-заместителю главы АП времен Виктора Януковича в закрытии уголовного дела.

“Очевидно без Печерского суда это сложно сделать. Теперь в панамском деле против Портнова за дачу под присягой лживых показаний против Порошенко, самого Порошенко признали потерпевшим”, — сказано в сообщении.

В “ЕС” также напомнили, что большинство дел против Порошенко открыто Государственным бюро расследований именно после заявлений Портнова. По всем фактам адвокаты экс-президента обратились с заявлениями, требуя привлечь чиновника времен Януковича к ответственности за заведомо ложные сообщения о преступлении.

Напомним, что известный российский адвокат Илья Новиков, который за последние годы работал по многим резонансным политическим судебным делам в России, включая суд над Надеждой Савченко и дело захваченных в плен украинских моряков, присоединился к защите пятого президента Украины Петра Порошенко в открытых против него уголовных производствах.