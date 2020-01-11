Петро Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенку, звільненому після 5 років полону у бойовиків

Незважаючи на дуже молодий вік, Богдан Пантюшенко – справжній воїн, справжній український лицар, патріот і громадянин. Сьогодні його звільненню і звільненню його побратимів радіє вся Україна. Я теж щасливий особисто привітати героя-танкіста, подякувати за його бойовий дух та любов до України і передати документи на нову квартиру.

Історія Богдана Пантюшенка – це історія справжньої мужності. 18 січня 2015 року у боях під Спартаком, коли була віддана команда танкового наступу в напрямку Путилівського мосту, танкові підрозділи взяли такий темп, що фактично увійшли в Донецьк. Серед тих танкістів був і Богдан з позивним «Броня». Героїзм, який тоді продемонстрував Богдан і екіпажі усіх танків, вражає.

Пишаюся Богданом і всіма нашими воїнами, які бережуть Україну!

Опубліковано Петром Порошенком Субота, 11 січня 2020 р.