Об этом проинформировали в пресс-службе политсилы.
Политик вместе с депутатами “ЕС” встретился с военным и его женой Викторией и лично передал им документы на жилье.
Порошенко проинформировал, что еще во время пребывания военнослужащего в плену было решено приобрести квартиры трем бойцам (двум военным из 3-го полка спецназа и танкисту Пантюшенко).
“Хочу сказать, что твое поведение и в бою, и во время пребывания в плену было образцом настоящего рыцаря Украины. Несмотря на твой очень молодой возраст – ты настоящий воин, ты настоящий украинский рыцарь, ты настоящий патриот и настоящий гражданин”, – подчеркнул Порошенко.
Он уточнил, что боевики долго не признавали, что Богдан Пантюшенко находится у них в плену.
“Несмотря на наши настойчивые запросы, они говорили, что он пропал без вести”, – заявил Порошенко.
По его словам, когда выяснилось, что военный жив и находится в плену, его постоянно вносили в списки на освобождение, однако боевики его каждый раз вычеркивали.
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Петро Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенку, звільненому після 5 років полону у бойовиків
Незважаючи на дуже молодий вік, Богдан Пантюшенко – справжній воїн, справжній український лицар, патріот і громадянин. Сьогодні його звільненню і звільненню його побратимів радіє вся Україна. Я теж щасливий особисто привітати героя-танкіста, подякувати за його бойовий дух та любов до України і передати документи на нову квартиру.
Історія Богдана Пантюшенка – це історія справжньої мужності. 18 січня 2015 року у боях під Спартаком, коли була віддана команда танкового наступу в напрямку Путилівського мосту, танкові підрозділи взяли такий темп, що фактично увійшли в Донецьк. Серед тих танкістів був і Богдан з позивним «Броня». Героїзм, який тоді продемонстрував Богдан і екіпажі усіх танків, вражає.
Пишаюся Богданом і всіма нашими воїнами, які бережуть Україну!
Опубліковано Петром Порошенком Субота, 11 січня 2020 р.
СПРАВКА. Богдан Пантюшенко (позывной “Броня”) 18 января 2015 года попал в плен российских наемников вблизи Донецкого аэропорта. Во время ожесточенных боев в районе аэропорта подконтрольные России боевики подбили танк, а его экипаж взяли в плен. Впоследствии ту операцию по подрыву Путиловского моста вблизи поселка Спартак называли “одной из самых ярких в обороне аэродрома”.
- 29 декабря прошлого года из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.
- Украинская сторона передала боевикам более 120 человек, в том числе пять бывших “беркутовцев”, подозреваемых в расстрелах на Майдане.