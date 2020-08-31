Действующая власть погрязла в коррупционных скандалах и уничтожает антикоррупционную структуру в стране, которая формировалась прошлой властью.

Об этом во время съезда партии “Европейской Солидарности” заявил ее лидер, пятый президент Украины Петр Порошенко.

В понедельник, 31 августа, в Киеве проходит съезд партии “Европейская солидарность”. В начале съезда Порошенко выступил с речью, в которой отметил, что действующая власть погрязла в коррупционных скандалах. Именно поэтому, как отметил политик, власть направляет свои действия на уничтожение антикоррупционной системы.

“Они погрязли в многочисленных коррупционных скандалах. И, наверное, именно поэтому, чтобы никто не докопался до их дел ни сегодня, ни в будущем, разбили независимую антикоррупционную инфраструктуру, которую создала наша команда и которая была признана миром”, — сказал лидер партии.

В этом ключе Порошенко вспомнил об увольнении Назара Холодницкого с должности главы Специализированного антикоррупционной прокуратуры. По мнению политика, его “дожали”.

Также Порошенко обратил внимание на решение Конституционного суда Украины относительно признания неконституционным указа о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.