Свое поздравление Порошенко разместил на своей странице в соцсети Facebook.

“Поздравляю с Днем дипломата нашу большую дипломатическую семью, к которой я имею честь принадлежать как бывший министр иностранных дел и как пятый президент Украины, который конституционно отвечает за внешнюю политику”, – говорится в тексте поздравления.

По его словам, подписание Соглашения об ассоциации с углубленной и всеобъемлющей Зоной свободной торговли, Соглашения о сотрудничестве с ЕС, участие украинской делегации в заседании Совета ЕС, санкционная поддержка Украины в борьбе против РФ как страны-агрессора, закрепление движения к полноценному членству в ЕС и НАТО в украинской Конституции, успехи в международных судах, где РФ привлекается к ответственности, являются “мощными результатами работы украинской дипломатии”.

“Поздравляю с успехами украинских дипломатов! Ваш вклад по защите суверенитета и украинских позиций на международной арене чрезвычайно большой”, – подчеркнул Порошенко.