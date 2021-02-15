Covid-19 Украина

обновлено 15.02.2021 в 15:02

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Порошенко догоняет Зеленского в президентском рейтинге — КМИС

Президент Владимир Зеленский все еще лидирует в президентском рейтинге, но его догоняет лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Понедельник, 15 февраля 2021, 14:51

Об этом говорится в результатах телефонного опроса, опубликованного на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Респонденту предлагался приведен в таблице список возможных кандидатов на выборах президента – моделировалась ситуация, что именно эти кандидаты будут участвовать в первом туре выборов президента.

“Среди указанных кандидатов относительно всего голосов получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте оказался бы Порошенко – 13,1% всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился. На третьем месте – Тимошенко, с показателями, соответственно, 10,3% и 14,5%”, – говорится в сообщении.

Далее следуют Бойко (соответственно, 8,1% и 11,4%), И. Смешко (5,9% и 8,2%), В. Медведчук (3,7% и 5,1%), в . Гройсман (3,2% и 4,5%), А. Гриценко (2,9% и 4,1%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Исследование проходило 5-7 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

  • Ранее сообщалось, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падение. Сейчас он составляет чуть более 21%.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что рейтинг президента Владимира Зеленского падает на фоне пандемии коронавируса, недостаточно высокого уровня информполитики и работы “машины, распространяющей ложь”.

 

Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, КМИС

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