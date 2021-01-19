Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что власть "украсила ковидную статистику, будто новогоднюю елку", стремительно снизив объемы тестирований.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Так, политик предложил пять шагов, которые помогут разорвать цепь распространения вируса:

тотальное тестирование;

качественная диагностика;

контролируемая самоизоляция бессимптомных больных;

бесплатное лечение в медучреждениях;

вакцинация.

“У “Европейской Солидарности” есть абсолютно конкретная программа действий. Во-первых, полное тестирование и качественная диагностика. Словакия, например, сегодня начала вторую волну общенационального тестирования. Во-вторых, контролируемая самоизоляция бессимптомных. В-третьих, бесплатное и гарантированное лечение тех больных, которые попали на госпитализацию в связи с тяжелым течением болезни. И четвертое – обязательная вакцинация здоровых. Сочетание этих четырех шагов позволит разорвать цепь распространения вируса. Страна вернется к нормальной жизни. Итак, вакцинация – главный национальный проект и приоритет на 2021 год”, – подчеркнул Порошенко.

Также нардеп раскритиковал власть за бездействие в отношении вакцинации населения. Он акцентировал, что промедление с вакцинацией – это преступление.

“Десятки стран уже вакцинируются. А наша власть только пытается стать в очередь. Многие из вас слышали, что на прошлой неделе Украину посетила президент Молдовы Майя Санду. Еще и месяца не прошло, как она вступила в должность, а там уже обеспечено начало бесплатной прививки, причем качественным препаратом от Pfizer, закупленным за государственные средства. Индия до конца лета провакцинирует почти триста миллионов человек – по численности населения это примерно семь Украин. На днях стало известно, что Африканский Союз уже приобрел 270 млн качественных доз. Они смогли. А Зеленский не смог справиться. Срыв вакцинации – это преступное бездействие. Нулевые способности как переговорщика”, – добавил Порошенко.

Политик заявил, что власти обещают только будущую вакцинацию сомнительной вакциной, эффективностью 50,3%, которая разработана по устаревшим технологиям.

“У власти не должно быть ни дня, ни ночи. Они должны мотаться по всему миру, покупать у всех качественных производителей вакцины, кроме российских, конечно же. Следует приобрести срочно не менее двадцати миллионов доз. Ибо только такое количество обеспечит группы риска: медицинских работников, которых власть так и не застраховала; пожилых людей, в первую очередь, дома престарелых; учителей, воспитателей, работников социальных служб. Эти группы должны получить прививку бесплатно. Все остальные – по очень умеренной стоимости”, – отметил он.

Порошенко подчеркнул, что “ЕС” в местных советах будет инициировать выделение средств на закупку вакцин, чтобы подстраховать действия центральной власти. Также он добавил, что массовая вакцинация повлияет на экономическую ситуацию, ведь только от оперативности действий Правительства и президента зависит, выживет ли часть малого бизнеса в Украине.

Кроме того, Порошенко заявил, что расходы граждан на тестирование и лечение коронавируса, страхование на случай коронавируса и вакцинацию необходимо отнести в перечень расходов, которые могут быть включены в налоговую скидку.

“По результатам налогового года физическое лицо имеет право подать годовую декларацию и уменьшить размер налогооблагаемого дохода на величину таких расходов, и получить из бюджета часть уплаченного НДФЛ, а именно 18% от таких расходов”, – отметил лидер “ЕС”.

Также он призвал власти снизить цены на тесты и лекарства, которые включены в протокол лечения коронавируса.