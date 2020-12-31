Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко рассказал, какие три шага должны сделать власти для преодоления коронавируса.

Об этом шла речь в интервью Порошенко телеканала “Прямый“.

“Не позднее марта мы должны завезти в Украину минимально 22 млн доз [вакцины против коронавируса]. Это только для медицинских работников, работников социальной сферы, людей пожилого возраста, которые немедленно этом нуждаются, работников отдельных правоохранительных органов, Вооруженных Сил Украины. Сегодня это не меньше 22 млн. Это не 4 млн, которые в бюджете предусмотрены на весь 2021 год. Это надо сделать до апреля месяца”, — отметил политик.

По словам Порошенко, чтобы уже летом не было никакой необходимости вводить локдаун, необходимо выполнить трехэтапный план:

Тотальное тестирование на коронавирус.

Разработка программы для электронного обеспечения контроля за соблюдением самоизоляции больных.

Вакцинация.

“Сочетание этих трех позиций означает, что мы разрываем цепь распространения коронавируса, и начиная с мая или с июня нет никакой необходимости введения локдауна. Только так можно победить коронавирус”, – подчеркнул политик.

Порошенко призвал власти обеспечить выполнение этих пунктов в ближайшие 1,5 месяца, заявив, что обратное — преступное бездействие.