Об этом шла речь в интервью Порошенко телеканала “Прямый“.
“Не позднее марта мы должны завезти в Украину минимально 22 млн доз [вакцины против коронавируса]. Это только для медицинских работников, работников социальной сферы, людей пожилого возраста, которые немедленно этом нуждаются, работников отдельных правоохранительных органов, Вооруженных Сил Украины. Сегодня это не меньше 22 млн. Это не 4 млн, которые в бюджете предусмотрены на весь 2021 год. Это надо сделать до апреля месяца”, — отметил политик.
По словам Порошенко, чтобы уже летом не было никакой необходимости вводить локдаун, необходимо выполнить трехэтапный план:
- Тотальное тестирование на коронавирус.
- Разработка программы для электронного обеспечения контроля за соблюдением самоизоляции больных.
- Вакцинация.
“Сочетание этих трех позиций означает, что мы разрываем цепь распространения коронавируса, и начиная с мая или с июня нет никакой необходимости введения локдауна. Только так можно победить коронавирус”, – подчеркнул политик.
Порошенко призвал власти обеспечить выполнение этих пунктов в ближайшие 1,5 месяца, заявив, что обратное — преступное бездействие.
- По состоянию на 31 декабря в Украине на коронавирус болеют около 326 000 человек.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.
- 30 декабря МОЗ заключило договор на поставку 1,913 млн доз вакцины против COVID-19 производства китайской компании Sinovac. Эта вакцина еще не прошла третий этап клинических исследований. Промежуточные результаты показали, что ее эффективность на уровне 79%.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что незарегистрированное китайскую вакцину заказали через “вспышка национального эгоизма”.