Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко вместе с семьей в Пасхальную ночь остался дома в связи с карантинными ограничениями из-за вспышки коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Сегодня впервые за много лет мы не пошли на Пасху в церковь. Конечно, мысленно мы все – на службе Божьей. А как говорил наш Спаситель, где двое или трое соберутся вместе во имя Его, там и Он среди нас”, – отметил политик.

Он призвал украинцев в эти дни оставаться дома и смотреть прямые трансляции богослужений.

“Величайший дар Божий – это жизнь. И мы должны ценить его”, – подчеркнул Порошенко.

Свой пост он сопроводил онлайн-трансляцией Пасхального богослужения Православной церкви Украины из Свято-Михайловского Златоверхого кафедрального собора.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний, в свою очередь, отметил, что в этом году мы встречаем Пасху в чрезвычайных условиях.

“В этом году мы встречаем Христово Воскресение в чрезвычайных условиях. Несколько последних недель побудили каждого понять, что вся круговерть дел этого мира не имеет значения без веры. Только осознание того, что Бог есть, что есть вечная жизнь, что страдания и сама смерть – временные, предоставляют нашей жизни смысл и значение. Пусть в ваших душах сегодня и всегда находятся надежда, вера и любовь”, – написал он в Facebook.