Об этом заявил пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко по итогам голосования. Его комментарий опубликовала пресс-служба политсилы.

Порошенко уточнил, что закон о земле был принят “с учетом принципиальных правок “Европейской Солидарности”. По словам политика, документ позволит сформировать цивилизованный рынок земли, и при этом не даст разбазарить государственные и коммунальные земельные ресурсы.

“Я еще раз подчеркиваю – речь не идет о продаже земли, потому что это была принципиальная позиция “Европейской Солидарности”, которую я имею честь возглавлять. Мы отметили, что единственная возможность, когда “Европейская Солидарность” поддержит запуск рынка, будет запрет продажи государственной земли. 11 млн гектаров, принадлежащих государству, то есть украинскому народу, запрещено продавать этим законом. Это поправка “Европейской Солидарности”, и в зале она проголосована. Земля, которая принадлежит коммунальной собственности, муниципалитетам, также запрещена к продаже”, – отметил Порошенко.

Политик добавил, что также предусмотрена поддержка украинских фермеров. Только им предоставлена возможность владеть землей за пределами 100 га.

“В этих условиях также сделаны большие шаги для того, чтобы не допустить монополизации земли агрохолдингами”, – подчеркнул Порошенко.

Он призвал не верить фейкам о “тотальной распродаже”, которые распространяют некоторые политики. Позиция последних, по словам Порошенко, де-факто может привести к дефолту Украины.

“Мы сохранили украинскую государственную землю, мы сохранили коммунальную собственность и предоставили право только тем, кто много лет владеет землей как житель, как тот, кто ее обрабатывает, самому определять судьбу своей земли”, – заявил он.