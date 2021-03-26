Об этом сообщает пресс-служба “ЕС”.
Отмечается, что Порошенко и Сяньжун обсудили пути усиления сотрудничества в сфере борьбы с пандемией коронавируса.
В частности, Порошенко отметил крайне угрожающую ситуацию с распространением коронавируса в Украине и необходимость вакцинации украинцев.
Также он поблагодарил китайскую сторону за проявление солидарности путем поставки первой партии китайской вакцины в Украину и призвал продолжить совместные усилия для эффективного противодействия COVID-19.
- Ранее партия “Европейская Солидарность” заявила о целесообразности созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за срыва вакцинации и провала борьбы с пандемией.
- Вчера первая партия вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину. Самолет приземлился в аэропорту Борисполь около 19:00.
- #Буквы рассказывали, что известно о COVID-вакцине китайского производителя Sinovac Biotech. Детальнее об этом – в материале.