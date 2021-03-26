В пятницу, 26 марта, лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко в телефонном режиме пообщался с послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном.

Об этом сообщает пресс-служба “ЕС”.

Отмечается, что Порошенко и Сяньжун обсудили пути усиления сотрудничества в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

В частности, Порошенко отметил крайне угрожающую ситуацию с распространением коронавируса в Украине и необходимость вакцинации украинцев.

Также он поблагодарил китайскую сторону за проявление солидарности путем поставки первой партии китайской вакцины в Украину и призвал продолжить совместные усилия для эффективного противодействия COVID-19.