Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко обвинил Государственное бюро расследований во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014 года.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба политсилы.

Порошенко подчеркнул, что уголовное дело против бывшего народного депутата Татьяны Черновол – это попытка устроить судилище над участниками Революции Достоинства. А ГБР, управляемое адвокатом Виктора Януковича, становится инструментом этой атаки.

“ГБР лжет. Революция Достоинства началась с разворота нашей страны с дороги в Евросоюз в Россию и зверского избиения студентов-евромайдановцев 30 ноября 2013 года. Дальше был еще более жестокий разгон активистов и журналистов 1 декабря. Перед новым годом 2014-го чуть ли не до смерти избили Татьяну Черновол, а уже в январе убили Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Юрия Вербицкого. 18 февраля 2014 года настоящее побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром. Я тоже там был. Помогал раненым, которых били титушки и расстреливали беркутовцы”, – отметил Порошенко.

Политик добавил, что нынешняя власть отдала ГБР “на откуп адвокату Януковича” Александру Бабикову, который фактически руководит теперь этим ведомством.

“Поэтому уголовное дело против Татьяны Черновол – это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость. Это – попытка устроить российское судилище над всеми участниками Майдана: от Героев Небесной сотни до тех, кто подвозил дрова или пищу. Это – признак реванша. Это – попытка переписать историю под диктовку Кремля”, – убежден пятый президент.

“Но она не удастся. Потому что есть мы. Мы – носители памяти. Мы были там, и мы помним все. И нас много. Значительно больше, чем купленных Януковичем бабиковых”, – подытожил Порошенко.