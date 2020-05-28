Об этом сообщает пресс-служба политической партии “Европейская солидарность”.

Уточняется, что на встрече присутствовали ученый-философ Евгений Быстрицкий, директор Национального художественного музея Юлия Литвинец, народный артист Тарас Компаниченко, писатель-сказочник Сашко Лирнык, кинорежиссер Ахтем Сейтаблаев, директор мемориального комплекса Героев Небесной сотни Игорь Пошивайло.

По словам Порошенко, открытие выставки будет позднее после снятия карантинных ограничений.

“Часто малороссийский власть не разделяет мнений интеллигенции Украины, а творческая интеллигенция Украины не разделяет мнений малороссийской власти. Мы не пытались и не будем делать ничего политического. Потому что речь идет о прекрасном. Подчеркиваю, что все эти картины десятки или может сотни лет находились за пределами Украины. Все они усилиями нашей семьи были возвращены в Украину и все они являются предметом для широкого показа”, – сказал пятый президент.

По его мнению, кадры штурма музея Гончара сотрудниками ГБР только добавили музею популярности. При этом Петр Порошенко считает, что сегодняшняя украинская власть “усиливает свое наступление на все патриотическое и украинское”.

“Не иронично я воспринимаю сегодняшний обыск в Центре Довженко. Ни иронично я воспринимаю факты, когда с января из государственного бюджета ни одной копейки не поступило в Центр Довженко, а они пришли с обысками. Это попытка ограбить или захватить Центр. Думаю, что это очень опасная тенденция, когда всем правоохранительным органам оставили финансирование, а у культуры забрали все”, – подчеркнул он.

Помимо того, Порошенко напомнил, что власть “пытается изменить закон о языке”.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины и полиции пришли с обысками в Национальный центр Александра Довженко.