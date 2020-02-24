Адвокаты лидера политической партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко обжаловали решение суда о силовом приводе на допрос в ГБР.

Об этом сообщает пресс-служба политической партии.

Адвокаты считают политическим решение о силовом приводе и подали жалобы сразу в 5 разных инстанций: Офис Генерального прокурора, СБУ, Высший Совет правосудия, Апелляционный суд и Печерский суд.

“Первое заявление подано в Службу безопасности Украины о преступной вмешательства в автоматизированную систему распределения судебных дел. Только такое вмешательство могло “распределить” это дело, в частности, одиозного судьи Сергею Вовку, который давно связан с соратником Януковича Андреем Портновым”, – сообщает адвокат Порошенко Игорь Головань.

Вторая жалоба направлена в Офис генпрокурора из-за нарушения территориальной подсудности следователем ГБР. По мнению защиты Порошенко, суд должен принять решение согласно запросу главы несуществующего подразделения бюро.

Третья жалоба подана в Высший Совет правосудия, поскольку решение о силовом приводе принималось судом в секретности, а Петру Порошенко не сообщали о заседании.

Еще одно заявление подано в Апелляционный суд из-за нарушения принципа территориальной подсудности.