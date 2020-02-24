Об этом сообщает пресс-служба политической партии.
Адвокаты считают политическим решение о силовом приводе и подали жалобы сразу в 5 разных инстанций: Офис Генерального прокурора, СБУ, Высший Совет правосудия, Апелляционный суд и Печерский суд.
“Первое заявление подано в Службу безопасности Украины о преступной вмешательства в автоматизированную систему распределения судебных дел. Только такое вмешательство могло “распределить” это дело, в частности, одиозного судьи Сергею Вовку, который давно связан с соратником Януковича Андреем Портновым”, – сообщает адвокат Порошенко Игорь Головань.
Вторая жалоба направлена в Офис генпрокурора из-за нарушения территориальной подсудности следователем ГБР. По мнению защиты Порошенко, суд должен принять решение согласно запросу главы несуществующего подразделения бюро.
Третья жалоба подана в Высший Совет правосудия, поскольку решение о силовом приводе принималось судом в секретности, а Петру Порошенко не сообщали о заседании.
Еще одно заявление подано в Апелляционный суд из-за нарушения принципа территориальной подсудности.
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- Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований вызвало на очередные допросы пятого Президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по ряду уголовных производств.
- В партии “Европейская Солидарность” заявили, что Офис президента Владимира Зеленского и Государственное бюро расследований следят за Петром Порошенко и график допросов подгоняют под график международных визитов.