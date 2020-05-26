Сегодня пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко из-за этих картин вызывали в Госбюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба партии “Еропейская Солидарность”.

“Хотел бы выразить слова благодарности и тем, без кого ускорение этой выставки не было бы возможным. В первую очередь это фактическому руководителю ГБР, адвокату Януковича – Бабикову, куратору правоохранительных органов в Офисе президента адвокату Ефремова – Смирнову, всей мощной команде ГПУ во главе с руководителем Офиса – генеральным прокурором Венедиктовой”, – отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что картины были приобретены и завезены в Украину задолго до его президентской каденции – еще в 2012 году.

“Картины ввезены законно. Для этого достаточно просто посмотреть в базу данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции. Пытаться оболгать меня в своих видосиках – у вас это не получилось. Вы облили грязью себя, а пытались облить грязью всю правоохранительную систему государства”, – подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что у него есть таможенные декларации ко всем 43 работам. Эти документы также представлены у входа на выставку.

Фото: “Европейская Солидарность”

Пятый президент подчеркнул, что против него “пытаются склепать” хоть какое-то дело, ведь все предыдущие провалились.

“Мы разочаровали тех, кто пытался склепать очередное уголовное дело. С одной стороны это хорошо, потому что они, открыв несколько уголовных дел … за год работы не нашли ничего, и сегодня уже пошли дальше – 7, 10, 13 и 20 лет назад, они пытаются хоть что-то найти против меня. Сегодня это потерпели очередное поражение”, – сказал Порошенко.