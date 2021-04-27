Про це він заявив у відеозверненні.
Пропозиції
- Налагодження механізму регулярної роботи над зміцненням міжнародної коаліції на підтримку України, а також узгодження дій з міжнародними партнерами.
Порошенко наголосив, що варто шукати й знаходити формулу посилення спільного тиску на агресора, а не розпорошувати зусилля свої й партнерів нескінченним спамом “сирих” ідей.
Порошенко наголосив, що Україна сьогодні має чимало іноземних союзників, однак ідея розширення нормандського формату може підірвати довіру з боку Німеччини, Франції та Євросоюзу.
- Підтримка чинних переговорних форматів та майданчиків, а не створювання нових.
Порошенко впевнений, що своїми непродуманими ініціативами Банкова ризикує зруйнувати нехай і недосконалий, але єдиний наявний формат перемовин щодо миру на Донбасі.
“Навіть натяк з Києва на можливий вихід з Мінська стане для росіян дуже зручним приводом для нової ескалації й уникнення від відповідальності. Слід пам’ятати ще й те, що мінські домовленості прив’язані до санкційного тиску на Кремль. Не формати слід шукати, а формулу пресингу на Путіна. Перш за все, слід працювати над змістом, а не займатися сценаріями відосиків. Не чуєте нас, почуйте Вашингтон, з якого буквально вчора нагадали, що мінські домовленості є основою для дипломатичного врегулювання російської агресії”, – заявив Порошенко.
- Розгортання миротворців ООН на окупованій частині Донбасу. Цей спосіб здатен забезпечити безпеку і стабільність у регіоні та вгамувати агресивні апетити Кремля.
Порошенко зазначив, що потрібно й повернутися до дорожньої карти реалізації Мінська за принципом “спочатку безпека”,
“Влада має відмовитися від принципу “неприйнятно все те, що запропонував Порошенко”. Зеленський має діяти не мені на зло, а на користь України”, – додав лідер “ЄС”.
- Усвідомлення ролі США у врегулюванні ситуації на Донбасі та у процесі пошуку миру і тиску на Росію. За словами Порошенка, українська влада мала б зняти низку подразників, породжених в недавньому минулому через її непрофесіоналізм та дипломатичну недосвідченість.
“Йдеться, для прикладу, про експертизу голосу Президента США на так званих плівках Байдена-Порошенка, інспіровану російським агентом Деркачем. Про підтримку американських санкцій проти Коломойського, Деркача і нових персональних та секторальних санкцій Америки проти Росії, а головне – продовження демократичних реформ в Україні”, – заявив він.
- Розроблення стратегії щодо вступу в НАТО та старт її реалізації. Порошенко зазначив, що влада нарешті зрозуміла важливість вступу України в Альянс. Однак тепер необхідні результативні дії.
“Ми очікуємо, що Володимир Зеленський доб’ється запрошення на саміт НАТО, який відбудеться 14 червня цього року, і переконає його учасників надати Україні План дій щодо членства”, – додав п’ятий президент.
“Червоні лінії”
- Неприпустимість будь-якої ревізії конституційно закріпленого європейського та євроатлантичного курсу України.
- Жодних поступок у питанні національної ідентичності, а саме української мови й української церкви.
- Жодних виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу до повноцінного і чіткого, всеохопного гарантування безпеки, деокупації й відновлення контролю над кордоном.
- Жодних компромісів у питанні Криму, зокрема щодо постачання води, бо відповідальність за забезпечення водою має нести російська окупаційна влада, аж поки півострів не повернеться під суверенітет України.
- Ніяких пробачень Путіну за його агресію.
“Судові позови й справи, для притягнення до відповідальності Кремля мають і далі бути в пріоритеті. Скільки б років не пройшло, Москва повинна відповісти за вбивства українців і порушення норм міжнародного права. Злочини Путіна перед Україною не мають терміну давності. Шкода, що з 2019 року Зеленський не подав жодного нового позову”, – додав Порошенко.
- Раніше п’ятий президент України та лідер політичної партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що ситуація на Донбасі вийшла з-під контролю. Тому Україна потребує зусиль іноземних партнерів.